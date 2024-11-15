В конце ноября стартуют съемки последнего сезона сериала «Пацаны»

Съемки пятого и последнего сезона «Пацанов» начнутся 25 ноября. Об этом сообщает Collider.
Издание спросило у создателя шоу Эрика Крипке, насколько морально он готов попрощаться с проектом и актерами. По словам режиссера, он готов к этому, но до конца еще не осознает, что сериал подходит к концу.
«Мне повезло в том, что я могу продолжать отрицать это еще какое‑то время, потому что сейчас я очень занят… Просто столько работы, все так загружено. Я думаю, где‑то в середине сезона меня это настигнет и настигнет очень эмоционально. Я намеренно отрицал финал. Это еще не полностью осозналось. Будет тяжело».
«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.
В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.