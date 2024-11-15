В конце ноября стартуют съемки последнего сезона сериала «Пацаны»

Съемки пятого и последнего сезона «Пацанов» начнутся 25 ноября. Об этом сообщает Collider.

Издание спросило у создателя шоу Эрика Крипке, насколько морально он готов попрощаться с проектом и актерами. По словам режиссера, он готов к этому, но до конца еще не осознает, что сериал подходит к концу.

«Мне повезло в том, что я могу продолжать отрицать это еще какое‑то время, потому что сейчас я очень занят… Просто столько работы, все так загружено. Я думаю, где‑то в середине сезона меня это настигнет и настигнет очень эмоционально. Я намеренно отрицал финал. Это еще не полностью осозналось. Будет тяжело».

«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.