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Режиссер Стив Маккуин рассказал, что пережил рак

Сегодня в 01:56
Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Британский режиссер Стив Маккуин, известный по фильмам «12 лет рабства» и «Стыд», поделился в интервью изданию Deadline, что пережил рак.

У кинематографиста обнаружили опухоль предстательной железы два года назад, перед стартом съемок картины «Блиц». Маккуину пришлось отложить работу над лентой на две недели и перенести операцию по удалению новообразования.

По словам режиссера, сейчас он «полностью выдоровел и полностью работоспособен». 14 ноября он запустил благотворительную кампанию по исследованию рака простаты и выступил с речью в Палате общин в ее поддержку.

В ходе работы над «Блицем» Маккуин не рассказывал коллегам о своих проблемах со здоровьем и двухдневной госпитализации. Он не хотел, чтобы его состояние отвлекало актеров и членов съемочной группы от работы над фильмом.

«Я просто занимался делами в кровати с помощью компьютера, работал, писал электронные письмы и все такое, но я держал это [свое состояние] в тайне в тот момент», — рассказал Маккуин.

Рассказать об онкологическом заболевании кинематографист решился только после релиза картины. В октябре «Блиц» открыл Лондонский кинофестиваль, а затем отправился на Гентский киносмотр, где его посмотрела редактор «Афиши Daily».

Во время выступления в Палате общин Маккуин поделился, что от рака простаты умер в 2006 году его отец Филберт Маккуин. Режиссер отметил, что после этого регулярно проходил магнитно-резонансную томографию и тест на простат-специфический антиген, поскольку заболевание может быть наследственным.

«Рак исчез благодаря раннему обнаружению. Ранняя диагностика означает практически стопроцентный успех. Это рак, который, если выявить его на ранней стадии, можно пережить и полностью вылечить», — добавил он.

Маккуин подчеркнул, что рак простату распространен среди темнокожих мужчин. Согласно статистике Prostate Cancer Research, он поражает одного из четырех темнокожих мужчин. Каждый 12-й при этом умирает вследствие болезни. Режиссер призвал мужчин ежегодно проходить тестирование и позаботиться о себе.

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