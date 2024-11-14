GlobalCheck: YouTube вновь стал доступен в России

Видеоплатформа YouTube стала вновь доступна на территории России у всех операторов связи. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck.

Согласно им, доступность сайта сейчас составляет 100%. В последние месяцы этот показатель не превышал 80%. Подписчики «Афиши Daily» отмечают, что YouTube действительно заработал у некоторых из них.

Впрочем, значительная часть аудитории по-прежнему сталкивается со сложностями. Исходя из результатов опроса в телеграм-канале издания, у половины подписчиков «Афиши Daily» YouTube не работает или работает медленно.

Ранее 14 ноября режиссер Карен Шахназаров сообщил, что Владимир Путин разберется с замедлением ютуба.

Замедление ютуба началось в середине июля этого года. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн называл «деградацию» сервиса «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».