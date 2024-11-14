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В Иране начнут лечить женщин, не желающих носить хиджаб

Сегодня в 00:22
Фото: Mauro Lima/Unsplash

Власти Ирана откроют в стране клиники для лечения женщин, не желающих носить хиджаб в общественных местах. Об этом сообщил Il Fatto Quotidiano со ссылкой на главу департамента по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков Мехри Талеби Дарестани.

По словам чиновницы, эти учреждения изучат «проблему снятия хиджаба» и его психологическую подоплеку. Посещение подобных центров не будет обязательным для иранок, подчеркнула Дарестани.

Правозащитники, впрочем, обеспокоены появлением клиник для женщин, не покрывающих голову. Они опасаются, что власти превратят нежелание носить хиджаб в «патологию», которую якобы необходимо лечить.

Четыре ассоциации иранских психиатров подписали совместное заявление, осуждающее практику ненаучных диагнозов в отношении девушек. Ранее иранок, которые отказались от хиджаба, уже отправляли на психиатрическое лечение.

Так поступили, по сведениям СМИ, со студенткой Ахоу Дарьяи, которая в начале ноября разделась до нижнего белья в знак протеста против обязательного ношения хиджаба. Девушку арестовали, а затем отправили в центр психических расстройств.

Иранки, не согласные с жестким исламским дресс-кодом, протестуют, появляясь на улице без хиджабов. Это движение приобрело массовый характер после смерти в сентябре 2022 года девушки Махса Амини. Она погибла после задержания полицией нравов за неправильное ношение платка.

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