Сатирический сайт The Onion выкупил проект Алекса Джонса Infowars

Сайт сатирических новостей The Onion выиграл аукцион и приобрел проект InfoWars американского подкастера и конспиролога Алекса Джонса. Об этом издание сообщило на своем сайте.

Создатели юмористического проекта не назвали итоговую цену, но отметили, что она составила меньше 1 триллиона долларов.

При новых владельцах новостное стриминговое шоу будет перезапущено в новом формате. Начиная с января, его ведущие будут высмеивать «странных интернет-персонажей», которые распространяют фейки и продают омолаживающие пищевые добавки, как это делал Джонс, пообещал глава The Onion.

Кроме того, по словам представителя сайта, все пищевые добавки размельчат и начнут продавать в виде супервитаминных батончиков, а первым рекламодателем обновленного InfoWars станет некоммерческий фонд Everytown for Gun Safety, активисты которого собрались после стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2012 году для борьбы за ограничение права владения оружием.

Выставить свое главное детище на продажу Джонсу пришлось после поражения в суде от семей погибших в школе Сэнди-Хук. Во время стримов конспиролог утверждал, что на самом деле в здании никто не был убит, а весь инцидент был подстроен с участием актеров. В 2022 году ведущего интернет-стримов обязали выплатить компенсацию в размере 965 млн долларов.