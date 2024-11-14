СМИ: Софи Тернер обсуждает участие в сериале «Лара Крофт» Фиби Уоллер-Бридж

Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», обсуждает участие в сериале «Лара Крофт» Фиби Уоллер-Бридж. Об этом сообщил Deadline.

Актрису пригласили исполнить главную роль в картине. Ранее Лару Крофт играли в экранизациях компьютерной игры Tomb Rider Анджелина Джоли (в фильмах 2001 и 2003 годов) и Алисия Викандер (в фильме 2018 года).

В октябре стало известно, что Тернер — в числе основных претенденток на роль Лары Крофт наряду с Люси Бойнтон из «Богемской рапсодии». Amazon MGM Studios отказалась прокомментировать выбор артистки.

Глава студии Дженнифер Салке ранее называла будущую ленту Уоллер-Бридж «эпическим» и «глобальным проектом». Она призналась, что проект много значит для нее.

Уоллер-Бридж выступает исполнительным продюсером шоу так же, как и Дженни Робинс из Wells Street Productions. Над сериалом будут работать, помимо них, Дмитрий М. Джонсон из dj2 Entertainment и Майкл Шил.