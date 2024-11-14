Лиза Кудроу продает дом и скрывает мрачные тайны в трейлере «Ни одного доброго поступка»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Ни одного доброго поступка» («No Good Deed»), который выйдет на стриминговом сервисе 12 декабря.

Он расскажет о Поле и Лидии, которые надеются продать семейный дом в Лос-Анджелесе. Чтобы сделать это, им предстоит столкнуться с мрачными тайнами, которые скрывает здание, и скрыть их от потенциальных покупателей.

Роль Лидии в шоу исполнила звезда ситкома «Друзья» Лиза Кудроу. Пола сыграл комик Рей Романо, известный по сериалу «Все любят Рэймонда». Автором проекта выступила создательница шоу «Мертв для меня» Лиз Фельдман.

В центре ее истории окажутся три очень разных семьи, которые задумали купить виллу в испанском стиле 1920-х годов. Герои так отчаянно хотят завладеть жильем, что идут ради этого на любые меры.

В сериале будет восемь эпизодов. Большинство из них срежиссировала Сильвер Три, которая также выступила продюсером комедии наряду с Уиллом Ферреллом, Джессикой Эльбаум из Gloria Sanchez Productions и Кристи Смит.