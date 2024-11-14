Памела Андерсон появилась в тизере фильма «Последняя шоугерл» Джии Копполы

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали тизер фильма «Последняя шоугерл», который сняла Джиа Коппола («Пало-Альто», «Мейнстрим»). Главную роль в нем исполнила Памела Андерсон, звезда «Спасателей Малибу».

Актриса сыграла в картине Шелли — гламурную танцовщицу, которой неожиданно приходится решать, что делать с будущим. Спустя 30 лет шоу в Лас-Вегасе, в котором она выступала, закрывают.

«Ощущать себя увиденной. Ощущать себя красивой. Это так сильно. И я не могу представить свою жизнь без этого», — говорит Шелли в ролике.