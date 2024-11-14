Памела Андерсон появилась в тизере фильма «Последняя шоугерл» Джии Копполы

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали тизер фильма «Последняя шоугерл», который сняла Джиа Коппола («Пало-Альто», «Мейнстрим»). Главную роль в нем исполнила Памела Андерсон, звезда «Спасателей Малибу».
Актриса сыграла в картине Шелли — гламурную танцовщицу, которой неожиданно приходится решать, что делать с будущим. Спустя 30 лет шоу в Лас-Вегасе, в котором она выступала, закрывают.
Тизер показывает растерянность героини перед неизвестностью, ее неуверенные попытки найти новую работу и тяжелые переживания из‑за необходимости покинуть любимую сцену.
«Ощущать себя увиденной. Ощущать себя красивой. Это так сильно. И я не могу представить свою жизнь без этого», — говорит Шелли в ролике.
Картина выйдет в кинопрокат 10 января. В ней, помимо Андерсон, появятся Джейми Ли Кертис («Хеллоуин»), Дейв Батиста («Стражи Галактики»), Бренда Сонг («Куколка»), Кирнан Шипка («Леденящие душу приключения Сабрины») и Билли Лурд («Американская история ужасов»).
Сценарий фильма написала Кейт Герстен («Моцарт в джунглях», «В лучшем мире»). Ленту спродюсировали Коппола, Роберт Швартцман и Натали Фэрри. Заглавную песню проекта «Beautiful That Way» написала Майли Сайрус вместе с продюсером Эндрю Уайеттом и певицей Люкке Ли.