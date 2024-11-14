Производителей молока заставили снизить «необоснованно завышенные „цены

«Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве.
12 ноября генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку отрасли с привлечением Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и Минпромторга. Поводом для нее стали сообщения в СМИ об увеличении стоимости молока.
«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Также там отметили, что компании предприняли действия «по корректировке цен на молоко до прежнего уровня».
«Надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников», — заканчивается пост представителей надзорного ведомства.
Как писали «Ведомости», крупнейший производитель молока в России «Вимм-билль-данн» уведомил сети о поднятии с 1 ноября отпускных цен на 3,4%. Аналогичные сообщения ритейлерам прислал «Экомилк», стоимость продуктов которого выросла на 10%.
В письмах производители объясняли рост ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов», рекордным уровнем оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла, а также рост накладных затрат — упаковки, запчастей, логистики, трат на производство, процентов по кредитам.