Производителей молока заставили снизить «необоснованно завышенные „цены

«Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие производители молока снизили цены после проверки Генпрокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве.

12 ноября генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку отрасли с привлечением Федеральной антимонопольной службы, Минсельхоза и Минпромторга. Поводом для нее стали сообщения в СМИ об увеличении стоимости молока.

«Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Также там отметили, что компании предприняли действия «по корректировке цен на молоко до прежнего уровня».

«Надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется в органах прокуратуры на системной основе, в том числе в преддверии новогодних праздников», — заканчивается пост представителей надзорного ведомства.

Как писали «Ведомости», крупнейший производитель молока в России «Вимм-билль-данн» уведомил сети о поднятии с 1 ноября отпускных цен на 3,4%. Аналогичные сообщения ритейлерам прислал «Экомилк», стоимость продуктов которого выросла на 10%.