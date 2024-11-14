Минобрнауки может объединить факультеты журналистики и филологии в вузах

Минобрнауки обсуждает объединение факультетов журналистики и филологии в университетах. Об этом во время выступления в Госдуме сообщил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, его цитирует РИА «Новости».

«Предложение, которое прозвучало, и филологами оно поддерживается, — соединить более близкие направления. Мы понимаем, что филология — это более фундаментальное, классическое направление, и есть же прикладные направления, связанные с медиакоммуникациями», — сказал замминистра.

«С 2026 года мы будем формировать принципиально новую систему журналистского образования. В такой‑то группе, с кем объединяетесь. Скажем, для научных направлений — потому что не существует отдельных журналистских наук, журналисты в основном начинают с филологического образования», — уточнил он.

Идея соединения направлений появилась в ведомстве в связи с поручением президента укрупнять направления подготовки и специальности, пояснил чиновник. Этот шаг соответствует современным реалиям, так как сегодня «стираются грани между разными узкими направлениями», добавил Афанасьев.

В ведомстве поспешили подчеркнуть, что идея пока находится лишь в стадии обсуждений, а окончательного решения не принято.

«На данный момент вопрос о месте направлений подготовки „Журналистика“ и „Филология“ действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но решение об их объединении в одну укрупненную группу специальностей и направлений подготовки (УГСН) не принято. Перенесение направлений подготовки из одной УГСН в другую никак не влияет на выделение/слияние факультетов и кафедр», — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.