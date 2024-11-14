Исследование: пробуждение от кошмаров указывает на риск развития деменции

Ученые из городской больницы Бирмингема обнаружили, что пробуждение от кошмарных сновидений в среднем и пожилом возрасте может указывать на риск развития деменции. Об этом написал портал The Lancet.

Специалисты оценили когнитивные способности и их изменения с течением времени у 605 человек, средний возраст которых составил 50 лет, и еще 2600 человек в возрасте старше 79 лет. Оказалось, что тревожные сны связаны со снижением показателей.

Особенно эта связь была заметна у мужчин. Ранее исследователи уже обнаруживали, что ночные кошмары предсказывают развитие деменции у пациентов с болезнью Паркинсона. Теперь ученые выяснили, что они предрекают будущее снижение когнитивных способностей и у здоровых людей.

«Скрининг на тревожные сны может помочь выявить людей с риском деменции и может способствовать ранним профилактическим стратегиям», — подчеркнули авторы исследования.

Они проанализировали когнитивные данные респондентов с помощью тестов на краткосрочную память, рабочую память, вербальную беглость, индуктивное рассуждение и скорость обработки информации. Выяснилось, что риск развития деменции увеличивается в 4 раза у людей среднего возраста и в два — у пожилых.

В исследовании участвовали жители городов США, в том числе Миннеаполиса, Пало-Альто, Питтсбурга, Сан-Диего, Портленда и Балтимора. По словам ученых, примерно 5% взрослых людей видят плохие сны еженедельно, еще 12-40% — ежемесячно.