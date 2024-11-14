Глава Пушкинского музея назвала приостановку работы Музея ГУЛАГа «глупостью, граничащей с преступлением». В беседе с BFM Елизавета Лихачева выразила возмущение ситуацией.

«Насколько мне известно, все предписания выполнялись, все проверки проводились. И тут неожиданно приняли решение о закрытии музея под соусом того, что в музее находится вентиляционная шахта московского метро. Ну конечно же, она же вчера там появилась, поэтому надо было срочно этот вопрос решать. И парк, который был открыт в прошлом году, тоже ей страшно стал мешать вдруг неожиданно», — заметила директор музея.

«Я делаю вывод, что это глупость. Говоря словами товарища Сталина „глупость, граничащая с преступлением“. Люди, которые принимали решение о закрытии музея под таким, мягко говоря, странным предлогом, не понимают, что они делают», — добавила Лихачева.

«Люди, которые называют себя патриотами, считают, что обсуждение темы сталинских репрессий и их осуждение льет воду на мельницу наших врагов. На самом деле это не так. Только мы можем говорить о своем прошлом, только мы можем его каким-то образом изучать и трактовать. И в этом смысле московский музей ГУЛАГа — одна из самых выдающихся и авторитетных институций в стране», — отметила она.

Также руководительница музея выразила надежду, что «дойдет до начальства, проснутся, откроют и оставят людей в покое». «Ничего такого там нет», — подчеркнула Лихачева.

О приостановке работы Музея истории ГУЛАГа в Москве стало известно вечером 13 ноября. Причиной были названы «нарушения пожарной безопасности». В институции отметили, что «особые требования по пожарной безопасности <…> накладывает нахождение на территории музея вентиляционной камеры Московского метрополитена». Сроки открытия музея названы не были.

Похожим образом в Москве закрылся Центр документального кино летом 2022 года. Тогда причиной также называли устранение нарушений мер безопасности, однако к работе учреждение уже не вернулось.

В пресс-службе департамента культуры Москвы сообщили, что Музей ГУЛАГа возобновит работу, после того как будут устранены все выявленные нарушения в сфере пожарной безопасности.

«Работа Музея ГУЛАГа была приостановлена для обеспечения максимально безопасных условий для посетителей. И, разумеется, как только все обнаруженные в здании нарушения будут устранены, музей и его экспозиции продолжат свою деятельность. Однако такое решение будет приниматься только после полного устранения возможных угроз», — говорится в сообщении пресс-службы.