Томасин МакКензи сыграет с Маргарет Куолли в фильме ужасов Закари Уигона

Томасин МакКензи из «Прошлой ночью в Сохо» сыграет в психологическом историческом триллере «Victorian Psycho» («Викторианская психопатка»). Об этом сообщает Deadline.
Она присоединилась к ранее объявленной Маргарет Куолли. Действие фильма разворачивается в 1858 году. Молодая эксцентричная гувернантка по имени Уинифред Нотти приезжает в отдаленное готическое поместье Энсор-хаус.
В ее обязанности входит обучение детей манерам поведения за столом и знакомство с историей их семьи, при этом она скрывает свои психопатические наклонности. По мере того как Уинифред вливается в жизнь Энсор-хауса, сотрудники начинают необъяснимо исчезать.
МакКензи сыграет няню в Энсор-хаусе, которая подружится с эксцентричной новой гувернанткой (Куолли) в фильме по одноименной книге Вирджинии Фейто.
В качестве режиссера выступит Закари Уигон, работавший с Куолли в фильме «Стоп-слово». Кресло сценаристки займет Фейто. Съемки «Викторианской психопатки» начнутся в феврале.