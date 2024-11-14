Томасин МакКензи сыграет с Маргарет Куолли в фильме ужасов Закари Уигона

Томасин МакКензи из «Прошлой ночью в Сохо» сыграет в психологическом историческом триллере «Victorian Psycho» («Викторианская психопатка»). Об этом сообщает Deadline.

Она присоединилась к ранее объявленной Маргарет Куолли. Действие фильма разворачивается в 1858 году. Молодая эксцентричная гувернантка по имени Уинифред Нотти приезжает в отдаленное готическое поместье Энсор-хаус.

В ее обязанности входит обучение детей манерам поведения за столом и знакомство с историей их семьи, при этом она скрывает свои психопатические наклонности. По мере того как Уинифред вливается в жизнь Энсор-хауса, сотрудники начинают необъяснимо исчезать.