В российском университете разработали хлеб для диабетиков

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) разработали хлеб для людей с диабетом и сниженным иммунитетом. Об этом сообщил ТАСС.

Ученые придумали технологию приготовления хлеба с низким гликемическим индексом. Его делают не из пшеничной муки, а из смеси кукурузной муки и нута с добавлением «биопрепарата на основе чайного гриба».