В российском университете разработали хлеб для диабетиков

В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) разработали хлеб для людей с диабетом и сниженным иммунитетом. Об этом сообщил ТАСС.
Ученые придумали технологию приготовления хлеба с низким гликемическим индексом. Его делают не из пшеничной муки, а из смеси кукурузной муки и нута с добавлением «биопрепарата на основе чайного гриба».
По словам специалистов, разработка подходит «для людей с инсулинозависимым диабетом и поврежденной иммунной системой после перенесенного COVID-19». Хлеб укрепляет иммунитет, улучшает метаболизм и помогает контролировать голод.
«Новый продукт ученых Центра биотехнологического инжиниринга СКФУ полностью готов к внедрению в массовое производство: разработаны технология, рецептура, товарный знак и упаковочная тара. Опытная партия получила положительную оценку потребителей», — рассказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
Первую партию диетического хлеба выпекли в Пятигорске. Опробовали продукт в инновационном научно-технологическом центре в Великом Новгороде.