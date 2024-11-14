В Берлине предложили запустить вагоны только для женщин в общественном транспорте

В Берлине партия «Зеленых» предложила запустить в общественном транспорте вагоны только для женщин из‑за растущего сексуализированного насилия. Об этом сообщает The Berliner.

Представительница партии Антье Капек отметила, что в прошлом году в общественном транспорте произошло около 400 инцидентов. Особенно остро ситуация сложилась в метро и городских электричках.

В связи с этим «Зеленые» предложили размещать вагоны либо сразу за кабиной машиниста, либо в конце состава, повторяя успешный опыт, реализованный в Токио. В партии также призвали к созданию оборудовать платформы будками экстренного вызова и усиленным видеонаблюдением.