В сети появился новый трейлер документального фильма «Beatles ’64». Лента выйдет на Disney+ 29 ноября.

Документалка расскажет о первой поездке британской группы в США в 1964 году. Хроника визита Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра в Америку включает в себя ранее невиданные кадры, снятые документалистами Альбертом и Дэвидом Мейзелсами.

До того как 7 февраля 1964 года The Beatles прибыли в Америку, они были едва заметны в американских чартах, хотя на родине в Великобритании уже началась битломания. Дебютное выступление группы на шоу Эда Салливана посмотрело более 73 млн зрителей, что стало самым популярным телевизионным событием своего времени.