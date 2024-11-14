Дензел Вашингтон поцеловал мужчину на съемках «Гладиатора-2», но сцену вырезали из фильма

Авторы «Гладиатора-2» вырезали из фильма поцелуй героя Дензела Вашингтона с другим мужчиной. Об этом актер рассказал в беседе с Variety.

Издание уточняет, что по сюжету его персонаж, богатый римский чиновник Макриниус, владел гладиаторами и вступал в отношения с мужчинами.

«Я даже поцеловал мужчину в фильме, но сцену убрали, просто вырезали. Наверное, чего-то испугались», - поделился обладатель «Оскара».

«Я поцеловал парня в губы, но, видимо, авторы не решились оставить это в фильме. И мой персонаж убил этого человека через пять минут. Это же „Гладиатор“, это был поцелуй смерти», - объяснил Вашингтон.

Ранее Вашингтон рассказывал, что готовится к роли в «Черной Пантере-3». По словам актера, создатель франшизы Райан Куглер уже пишет сценарий с ролью, созданной специально для него.

Сиквел классического фильма Ридли Скотта выйдет в мировой прокат 22 ноября. Первые отзывы критиков были восхищенными, но в рецензиях замечают, что картина во многом повторяет сюжет первого фильма.