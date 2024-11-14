Возвращение Кэмерон Диас в кино в первом тизере комедии «Снова в деле»

Netflix опубликовал первый тизер шпионской комедии «Снова в деле». Ее премьера состоится 17 января.

В сюжете рассказывается о бывших агентах ЦРУ, которые отказались от шпионской жизни, чтобы завести семью, но в итоге снова оказываются в бою, когда их прикрытие раскрывается.

«Впервые за долгое время я снова чувствую себя живой. Я снова почувствовала себя стервой», — говорит в ролике Кэмерон Диас, которая на 10 лет ушла из кино ради себя и семьи.

Помимо Диас, главную роль в фильме исполнил Джейми Фокс. Еще в актерский состав вошли Кайл Чандлер, Гленн Клоуз, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, МакКенна Робертс и Райлан Джексон.