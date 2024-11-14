Возвращение Кэмерон Диас в кино в первом тизере комедии «Снова в деле»

Netflix опубликовал первый тизер шпионской комедии «Снова в деле». Ее премьера состоится 17 января.
В сюжете рассказывается о бывших агентах ЦРУ, которые отказались от шпионской жизни, чтобы завести семью, но в итоге снова оказываются в бою, когда их прикрытие раскрывается.
«Впервые за долгое время я снова чувствую себя живой. Я снова почувствовала себя стервой», — говорит в ролике Кэмерон Диас, которая на 10 лет ушла из кино ради себя и семьи.
Помимо Диас, главную роль в фильме исполнил Джейми Фокс. Еще в актерский состав вошли Кайл Чандлер, Гленн Клоуз, Эндрю Скотт, Джейми Деметриу, МакКенна Робертс и Райлан Джексон.
Кресло режиссера занял Сет Гордон — постановщик «Несносных боссов». Он также написал сценарий совместно с Бренданом О’Брайеном («Соседи: На тропе войны»).