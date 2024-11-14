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Смартфоны на Android начнут выявлять опасные приложения с помощью ИИ

Сегодня в 19:12
Фото: screenpost/Unsplash

Устройства, работающие на операционной системе Android, смогут выявлять потенциально опасные приложения с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в блоге компании Google.

Современные модели смартфонов и планшетов получат функцию Live Threat Discovery. Она в режиме реального времени будет искать вредоносные программы, в том числе те, которые пытаются скрыть свою активность или некоторое время бездействуют.

«На момент запуска Live Threat Detection будет фокусироваться на сталкерском ПО, коде, который может собирать личные или конфиденциальные данные для целей мониторинга без согласия пользователя», — отметили в Google.

Новой функцией уже могут воспользоваться владельцы устройств Google Pixel 6+. В ближайшие месяцы она станет доступна на гаджетах других производителей.

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