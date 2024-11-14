В Эдинбургском зоопарке красная панда погибла из‑за стресса, вызванного фейерверками

В Эдинбургском зоопарке погиб детеныш красной панды. Его, предположительно, напугали фейерверки — малыш не пережил стресса. Об этом написал Independent.

Животному по кличке Рокси было всего три месяца. За пять дней до его смерти скончалась мать детеныша Джинджер. По мнению ветеринаров, она так же могла умереть из-за шума от фейерверков.

Несмотря на потерю матери, жизни Рокси ничего не угрожало. Красная панда была здорова и могла выжить без опеки родителя. Смотрители зоопарка пристально следили за ее ростом.

«Рокси недавно потеряла свою маму Джинджер, но хорошо реагировала на специализированную помощь нашей команды экспертов и питалась самостоятельно», — отметил замгендиректора Королевского зоологического общества Шотландии (RZSS) Бен Саппл.

Рокси умерла в Ночь Гая Фокса, также известную как Ночь костров или Ночь фейерверков. Ее отмечают в Великобритании ежегодно 5 ноября в годовщину провала Порохового заговора против английского короля Якова I.

В августе городской совет Эдинбурга проголосовал за запрет использования фейерверков в некоторых частях города. Зоозащитники же выступают за полный запрет фейерверков ради блага животных. Население в Ночь костров предлагают развлекать световыми шоу.