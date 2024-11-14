Марк Цукерберг записал кантри-кавер рэп-хита «Get Low» ― в знак любви к жене

Основатель Facebook* Марк Цукерберг объединился с рэпером T-Pain для записи кантри-версии «Get Low» ― хита Lil Jon и The East Side Boyz. Такой подарок он решил сделать своей жене Присцилле Чан на годовщину отношений.

«Когда я впервые встретил Присциллу на вечеринке в колледже, играла „Get Low“, поэтому каждый год мы слушаем ее на годовщину нашего знакомства», ― пояснил предприниматель в инстаграме*.

Цукерберг и T-Pain, назвав свой дуэт Z-Pain, выложили трек на Spotify. По словам предпринимателя, получился «лирический шедевр». Он также опубликовал в сторис реакцию супруги на его подарок.

Песню про минет и «сучек», которые «двигают попой» на танцполе, один из богатейших людей мира исполнил под акустическую гитару, а его вокал обработали автотюном. T-Pain же спел один куплет и выступил в роли бэк-вокалиста.

Оригинальная «Get Low» впервые появилась на альбоме «Kings of Crunk» 2002 года, а в 2003-м вышла в виде сингла. Песня хорошо знакома поклонникам Need for Speed: Underground — она звучит при запуске игры.