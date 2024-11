Марк Цукерберг записал кантри-кавер рэп-хита «Get Low» ― в знак любви к жене

Основатель Facebook* Марк Цукерберг объединился с рэпером T-Pain для записи кантри-версии «Get Low» ― хита Lil Jon и The East Side Boyz. Такой подарок он решил сделать своей жене Присцилле Чан на годовщину отношений.

Оригинальная «Get Low» впервые появилась на альбоме «Kings of Crunk» 2002 года, а в 2003-м вышла в виде сингла. Песня хорошо знакома поклонникам Need for Speed: Underground — она звучит при запуске игры.