Американец в костюме медведя царапал машины, чтобы заработать на выплатах страховщиков

В Лос-Анджелесе арестовали четырех американцев за мошенничество со страховыми выплатами. Один из них наряжался в костюм медведя и царапал машины. Об этом пишет NBC News со ссылкой на департамент страхования штата.

В заключении оказались Рубен Тамразян, 26 лет, Арарат Чиркинян, 39 лет, и Ваге Мурадханян, 32 года, все из Глендейла, а также Альфия Цукерман, 39 лет, из Вэлли-Виллидж. Их обвинили в преступном сговоре и мошенничестве, которое принесло им больше 140 тыс. долларов.

Согласно материалам следствия, 28 января 2024 года преступник в костюме медведя залез в «роллс-ройс» 2010 года выпуска в районе озера Эрроухед. Он нажал на ручку двери, пробрался внутрь и поцарапал кожаные сиденья.

«При дальнейшем изучении видеозаписи следствие установило, что медведь на самом деле был человеком в костюме медведя», - говорится в заявлении департамента страхования. Уточняется, что следы были оставлены не когтями, а кухонным прибором для разделки мяса.

Подозреваемые также обращались в страховую компанию еще с двумя аналогичными случаями. Следователям показалось подозрительным, что одинаковые ситуации случились с тремя разными машинами в одном районе и в один день. Они привлекли к делу биолога из департамента дикой природы, тот подтвердил, что существо на видеозаписях инцидентов скорее похоже на человека в костюме, чем на зверя.

Костюм бурого медведя и когти были обнаружены в доме одного из арестованных.