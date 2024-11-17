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Снос Дома кино в Москве начнется в январе

Сегодня в 14:16
Фото: Марина Черненко/«Яндекс Карты»

Снос Центрального дома кино начнется в январе. Об этом сообщил журналист и фотограф Юрий Феклистов в своем фейсбуке*, на его публикацию обратил внимание «Москвич Mag».

В аккаунте он запостил серию фотографий из здания — коридоров и кабинетов, а также сотрудников Дома кино.

«В январе начнется снос Дома кино. Он простоял на этом месте более 60 лет. Думаю, не надо образованным людям объяснять, что значило это место для работников кино и их друзей», — написал он.

«Сейчас там продолжают работать преданные киноискусству люди. А что будет дальше? Тишина…» — добавил фотокорреспондент.

По информации «Ведомостей», на месте здания Союза кинематографистов появится многоэтажный апарт-комплекс площадью в 29,3 тыс. квадратных метров. Около 8000 из них выделят под киноконцертный зал и помещения для нужд союза.

В августе 2022 года, когда Москомархитектура согласовалапроект реконструкции Дома кино, говорили лишь о реставрации здания.

Центральный дом кино открылся в 1934 году. В 2012 году Союз кинематографистов постановил провести «реконструкцию с элементами нового строительства здания» до 2016-го. Здание было в катастрофическом состоянии и несколько раз горело, отмечал глава союза Никита Михалков. Режиссер пояснял, что кардинально переделать здание не получится, потому что Дом кино был переведен в реестр памятников архитектуры.

В 2019 году Михалков говорил о закрытии Дома кино на реконструкцию в конце года, потому что иначе «нас просто закроет МЧС». Строительство планировалось на три года.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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