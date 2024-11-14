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В Тихом океане нашли крупнейший коралл ― он больше синего кита

Сегодня в 17:05
Фото: Giordano Cipriani/Getty Images

В юго-западной части Тихого океана ученые обнаружили самый большой коралл из известных науке. Об этом сообщает Би-би-си.

Возраст коралла может превышать 300 лет, а размером он больше синего кита: 34 метра в ширину, 32 метра в диаметре и 5,5 метра в высоту.  

Коралл-рекордсмен был замечен видеооператором Ману Сан Феликсом, работавшим на судне National Geographic, во время экспедиции на Соломоновы острова. Команда телеканала посещала отдаленные районы Тихого океана, чтобы увидеть, как на них повлияло изменение климата.

«Я занимался дайвингом в месте, где, согласно карте, произошло кораблекрушение, и тут я что-то увидел», — рассказал Сан Феликс. Он позвал своего напарника по дайвингу, и, погрузившись глубже, они увидели огромный коралл. 

По словам видеооператора, для него это было как обнаружить «собор под водой». «Это очень эмоционально. Я почувствовал огромное уважение к чему-то, что оставалось на одном месте и выживало сотни лет», — поделился он.

Найденный коралл относится к виду Pavona clavus и служит домом для креветок, крабов, рыб и других морских существ. Он состоит из миллиарда коралловых полипов ― небольших морских организмов, образующих рифы.

Специалисты сообщили, что коралл здоров и отличается яркими цветами. Они назвали организм «лучом надежды» в условиях увядания соседних рифов из-за изменения климата. По мнению исследователей, коралл смог прожить так долго, поскольку находится вдали от мест, где проходят штормы.

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