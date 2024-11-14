Британский музей получил в дар керамику стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов

Британский музей получит самый дорогой подарок, который когда‑либо доставался музею Великобритании, — китайскую керамику стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов. Об этом рассказал Би-би-си.

Попечители Фонда сэра Персиваля Дэвида, которому принадлежат эти произведения, передадут 1700 экспонатов в дар лондонскому музею после 15-летнего займа. Благотворительный фонд представляет интересы покойного британского бизнесмена, который до своей смерти в 1964 году собирал предметы в Европе, Японии, Гонконге и Китае.

Директор Британского музея доктор Николас Куллинан назвал подарок «несравненной частной коллекцией». Работы находятся в музее с 2009 года и выставлены в специально оформленном зале № 95.

Сэр Персиваль Дэвид родился в богатой семье в Бомбее в 1892 году и унаследовал от отца баронетство, а также владение семейной компанией. В 1914 году бизнесмен переехал в Лондон, где начал собирать большое количество предметов китайского искусства и книг.

По словам попечителей Фонда сэра Персиваля Дэвида, он хотел, чтобы его частная коллекция использовалась для просвещения и вдохновения людей.