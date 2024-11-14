Шахназаров: Путин пообещал разобраться с замедлением ютуба

Владимир Путин намерен разобраться с замедлением ютуба. Об этом рассказал глава киностудии «Мосфильм» и режиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Во время встречи с Путиным руководитель кинокомпании обсудил не только вопросы съемки и показа фильмов, но и ситуацию с неработающим видеохостингом.

«Замедление ютуба, на мой взгляд, не очень целесообразно сегодня. На что президент сказал: „Там бывают всякие пакости“», — вспомнил Шахназаров.

«Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но, с другой стороны, все, кому надо, их читают и обходят это. Многие граждане, которые пользуются ютубом, там смотрят кино», — привел он контраргументы.

«Он выслушал и сказал: „Я разберусь, я посмотрю“», — отметил реакцию Путина режиссер.

«Конечно, надо свои развивать, но пока у нас нет точного аналога, [замедление] вызывает у многих граждан недовольство, не имеет смысла. Но президенту виднее, он решит», — добавил глава «Мосфильма».

Замедление ютуба началось в середине июля этого года. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн называл «деградацию» сервиса «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».