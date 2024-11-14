Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинале в 2025 году

Тодд Хейнс возглавит конкурсное жюри Берлинского кинофестиваля в 2025 году. Об этом сообщает Deadline.
В своем заявлении директор Берлинале Триша Таттл назвала Хейнса «ослепительно талантливым сценаристом и режиссером».
«Его творчество одновременно стилистически разнообразно и в то же время безошибочно принадлежит ему. С тех пор как его дебютный фильм „Яд“ получил премию „Тедди“ в 1991 году, Берлинале следит за его творчеством и любит его, и мы очень рады, что он присоединился к фестивалю в качестве председателя международного жюри на 75-м выпуске», — сказала она.
Среди других картин Хейнса — «Убежище», «Бархатная золотая жила», вымышленный байопик о Бобе Дилане «Меня там нет», получивший главный приз жюри в Венеции, мини-сериал «Милдред Пирс», «Кэрол», «Темные воды» и «Бархатное подполье» («The Velvet Underground»).
Последним фильмом Хейнса стал «Май декабрь» 2023 года с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях. Фильм дебютировал в Каннах, а затем получил номинацию за лучший сценарий на «Оскаре».