Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинале в 2025 году

«Его творчество одновременно стилистически разнообразно и в то же время безошибочно принадлежит ему. С тех пор как его дебютный фильм „Яд“ получил премию „Тедди“ в 1991 году, Берлинале следит за его творчеством и любит его, и мы очень рады, что он присоединился к фестивалю в качестве председателя международного жюри на 75-м выпуске», — сказала она.