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В Ираке собираются разрешить жениться на девочках девяти лет

Сегодня в 16:04
Фото: أخٌ‌في‌الله/Unsplash

В Ираке собираются снизить возраст согласия с 18 до 9 лет, что позволит мужчинам жениться на детях. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, парламент страны, в котором доминирует коалиция консервативных шиитских мусульманских партий, готовится проголосовать за поправку, которая отменит Закон о личном статусе, также известный как Закон 188.

Он был принят в 1959 году и назван одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке. Он представляет собой свод правил, регулирующих дела иракских семей, независимо от их религиозной принадлежности.

Поправка, которую собирается принять правительство, также лишит женщин права на развод, опеку над детьми и наследование. Правящая коалиция считает, что ее принятие соответствует строгому толкованию исламского права и направлено на защиту молодых девушек от «безнравственных отношений».

Поправка вызвала бурную реакцию в соцсетях. Борцы за права женщин обвинили правительство в попытке «узаконить изнасилование детей». В августе в Багдаде и других городах страны прошли акции протеста. Демонстрации были организованы «Коалицией 188», иракской группой активисток, выступающих против внесения поправок в Закон о личном статусе.

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