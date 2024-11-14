Игрокам «Спартака» из Костромы вручили айфоны за отказ от снюса

«Мы два года проводили кампанию давать айфон тому, кто бросит снюс. До этого [момента] это никому не удавалось. Вам сейчас по 20 лет, вы планируете жизнь на полгода вперед. Никто из вас не думает о том, как вы будете жить в 70 лет. Надеюсь, лет через 30 вы вспомните этот вечер, будете в полном здравии и благодарны, что этот вечер был, что вы избавились от этой вредной привычки», — сказал глава клуба. Его слова сопровождал салют.