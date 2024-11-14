Игрокам «Спартака» из Костромы вручили айфоны за отказ от снюса

Двум игрокам костромского «Спартака» подарили айфоны за отказ от некурительного табака. Видео с вручения клуб Второй лиги выпустил в своем инстаграме*.
На записи учредитель команды Дмитрий Хотимский обращается к выстроившимся игроками после новогоднего турнира.
«Мы два года проводили кампанию давать айфон тому, кто бросит снюс. До этого [момента] это никому не удавалось. Вам сейчас по 20 лет, вы планируете жизнь на полгода вперед. Никто из вас не думает о том, как вы будете жить в 70 лет. Надеюсь, лет через 30 вы вспомните этот вечер, будете в полном здравии и благодарны, что этот вечер был, что вы избавились от этой вредной привычки», — сказал глава клуба. Его слова сопровождал салют.
В беседе с Sport24 заместитель генерального директора клуба Елена Трошкина выразила надежду, что подарок станет хорошей мотивацией для игроков перестать употреблять снюс.
«Ни для кого не секрет, что бич футбольного сегмента — употребление снюса. Его употребляют от академии и до РПЛ. Практически в каждом клубе есть те, кто этим занимается. Это все видно как на ладони», — отметила она.
Трошкина подчеркнула, что проблема касается не только костромского «Спартака», а игроков заставляют сдавать анализы на никотин, у них проверяют ротовую полость и проводят опросы с использованием полиграфа.
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