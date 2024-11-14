«В Беларуси не дай бог женщину изберут»: Лукашенко ― о женщинах-президентах

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, что у российского или белорусского президента. Тут надо вникать во все: и накормить, и напоить… Это тяжелейшая работа. В Беларуси президент — главнокомандующий. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой. Это не женский стиль. Женщина еще и женщиной должна быть», ― цитирует его слова «Зеркало».