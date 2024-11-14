У Linkin Park вышла новая песня «Two Faced»

Linkin Park выпустили четвертый сингл с будущего альбома «From Zero». Новая песня получила название «Two Faced».
Снятый участником группы Джо Ханом ролик не имеет четкого сюжета и представляет лайв-исполнение «Two Faced» полным составом на сцене с голографической проекцией.
Релиз камбэк-альбома обновленного метал-коллектива случится на музыкальных стримингах в полночь 15 ноября. Кроме того, группа также опубликует расписание мирового тура на 2025 год
На «From Zero» войдет материал группы с новой солисткой Эмили Армстронг. Она заменила умершего коллегу Честера Беннингтона.
Решение взять ее в легендарный состав было принято в штыки частью поклонников. Ей припомнили поддержку актера-насильника и участие в деятельности Церкви сайентологов. Певица ответила, что зря приходила на слушания по делу старого друга и не поддерживает насилие над женщинами.
Еще один трек Linkin Park сыграли на концерте в Далласе в минувший вторник. «Casualty» также ожидается на новом LP.
Ранее они представляли клипами синглы «Over Each Other» и «The Emptiness Machine». Кроме того, еще одна их работа, «Heavy Is The Crown», стала саундтреком второго сезона «Аркейна».