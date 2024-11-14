BAFTA станет лишать наград осужденных за преступление

BAFTA вводит новые правила, которые позволят ей лишать наград людей, осужденных за преступления. Об этом сообщает Deadline.

Британская киноакадемия направила членам письмо, в котором объявила им о новом «процессе конфискации», который будет введен со следующего года.

Согласно документу, награды могут быть отозваны, если победитель будет осужден за серьезное уголовное преступление, которое повлечет за собой тюремное заключение сроком не менее трех месяцев.

При этом организация решила не применять нового правила задним числом. В письме подчеркивается, что решение о пересмотре или отзыве награды не будет автоматическим.