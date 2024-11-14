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Китаец хвастался в соцсетях роскошным образом жизни. Его поймали на лжи и арестовали

Сегодня в 14:29
Фото: Hill Street Studios/Getty Images

В Китае задержали молодого человека, который хвастался в соцсетях роскошной жизнью и подарком от бабушки на 25 млн долларов, но все это оказалось ложью, сообщает South China Morning Post.

5 октября мужчина в соцсети Douyin (китайская версия TikTok) опубликовал фото роскошных автомобилей, ювелирных изделий и антиквариата. В комментарии к посту другому пользователю он заявил, что бабушка подарила ему на 20-летие 180 млн юаней (около 25 млн долларов). 

Столкнувшись со скептицизмом окружающих, он опубликовал скриншот со своего банковского счета, на котором якобы были сбережения в размере 2,4 млрд юаней (335 млн долларов). 

Кроме того, он поделился письмом о назначении члена своей семьи на высокопоставленную должность, а также разместил старую фотографию должностных лиц Народно-освободительной армии — это подразумевало, что его родственник занимал престижный пост.

В конце октября полиция китайской провинции Гуйчжоу установила, что мужчина сфабриковал информацию о своем богатстве и манипулировал фотографиями, чтобы набрать подписчиков и получить прибыль от азартных онлайн-игр. Его задержали за нарушение общественного порядка и правил, касающихся азартных игр в интернете. 

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