В Колумбии законодательно запретили детские браки

Колумбийские власти одобрили законопроект о запрете детских браков в южноамериканской стране спустя 17 лет кампаний со стороны групп по защите прав детей и после восьми неудачных попыток провести закон через палату представителей и сенат, пишет The Guardian.

После пяти часов жарких и затяжных дебатов в среду вечером законодатели одобрили предложенный законопроект, получивший название «They are Girls, Not Wives» («Они девочки, а не жены»), который запрещает вступление в брак лицам моложе 18 лет.

«Мы не хотим и дальше видеть систематическое насилие и сексуальную эксплуатацию детей. Колумбия вошла в историю, потому что впервые нам удалось запретить детские браки после восьми попыток», — сказала Дженнифер Педраса, конгрессмен от партии «Достоинство и обязательство» и соавтор законопроекта.

«Так что это отличное послание не только для Колумбии в плане уважения прав мальчиков и девочек, но и для всего мира. Колумбийские дети очень важны, мы должны защищать и заботиться о них. Поэтому мы очень рады, что Колумбия покинула позорный список стран, где разрешены детские браки», — добавила она.

Колумбия стала 12-й страной в Латинской Америке и Карибском бассейне, где полностью запрещены браки до 18 лет, вслед за Гондурасом, Пуэрто-Рико, Мексикой и Доминиканской Республикой.

Это положило конец 137-летней лазейке в гражданском кодексе страны, которая позволяла молодым людям до 18 лет вступать в брак с согласия родителей. Несовершеннолетние также считались вступившими в неформальный брачный союз, если они прожили вместе два года.