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«Аэрофлот» перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург

Сегодня в 09:17
Фото: CFOTO/Getty Images

Амурскую тигрицу, вышедшую к людям на Дальнем Востоке, перевезли самолетом в Екатеринбург. Рейс организовал «Аэрофлот», который поделился с «Афишей Daily» подробностями.

Тигрицу доставили самолетом из Владивостока в столицу Урала с пересадкой в Москве. А далее перевезли в Новосибирский зоопарк на специальной машине. Сложная логистика обусловлена тем, что большая клетка с животным помещается лишь в багажном отсеке широкофюзеляжных лайнеров. А такие не летают напрямую из Москвы в Новосибирск.

Сейчас дикая кошка уже осваивается на новом месте — в зоопарке. Сперва ей предстоит пройти там 30-дневный карантин.

Тигрицу заметили в декабре прошлого года около поселка Мухен Хабаровского края, когда она охотилась на собак. Животное поймали и отправили в центр реабилитации в Приморье. Осмотр показал, что хищница абсолютно здорова, но есть поведенческая особенность ― она не боится людей.

Почти год специалисты пытались привить ей навык избегания человека, но тщетно. Из‑за этого возвращать ее в дикую природу нельзя: тигрица может и дальше приближаться к людям. Тогда ее постоянным местом жительства выбрали Новосибирский зоопарк. Она будет участвовать в программе сохранения амурского тигра в неволе.

«Аэрофлот» на постоянной основе участвует в программе по сохранению этого редкого вида кошачьих. В 2024 году авиакомпания безвозмездно перевезла с Дальнего Востока в Москву пять амурских тигров, а за последние пять лет «Аэрофлотом» доставлено в европейскую часть России уже 15 хищников. На недавнем Восточном экономическом форуме авиаперевозчик заключил соглашение о сотрудничестве с центром «Амурский тигр».

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