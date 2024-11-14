Peacock обнаружил признания Чарльза Мэнсона в дополнительных убийствах

Стриминговый сервис Peacock показал тизер документального мини-сериала «Создание Мэнсона». В ролике использовали ранее неопубликованную аудиозаписи Чарльза Мэнсона, в которых он признал свою причастность к убийствам, произошедшим до создания печально известной «Семьи Мэнсона».

«Есть целая часть моей жизни, о которой никто не знает», — сказал преступник на записи телефонного разговора.

«Я жил в Мексике некоторое время. Я ездил в Акапулько, угнал несколько машин. Я ввязался во что‑то слишком серьезное. Участвовал в паре убийств. Я оставил свой .357 Magnum в Мехико и несколько трупов на пляже в придачу», — добавил он.

В новом документальном проекте фигурируют и другие ранее неопубликованные записи Мэнсона, в которых он рассказывает о своих преступлениях, воспитании и «Семье» — коммуне и культе, которым он руководил в конце 1960-х — начале 1970-х. Мэнсон не совершал убийств сам, предпочитая убеждать в этом своих последователей. В конце 1960-х годов группа убила не менее семи человек.

Мэнсон и его последователи были арестованы в 1969-м. На суде в 1970 году Мэнсон представил себя как демоническую силу, появившись на публике с нацистской свастикой, которую он вырезал на своем лбу.

На слушаниях по условно-досрочному освобождению в 2012 году, в котором ему было отказано, Мэнсон, по его словам, сказал одному из своих тюремных психологов: «Я особенный. Я не такой, как обычные заключенные. Я провел всю свою жизнь в тюрьме. Я свел в могилу пять человек. Я очень опасный человек».