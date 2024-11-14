Мормоны заявили, что фильм «Еретик» пропагандирует насилие в отношении женщин из‑за их веры

Мормоны раскритиковали фильм ужасов A24 «Еретик» с Хью Грантом в главной роли. Об этом пишет The Guardian.
В фильме актер играет роль мистера Рида, загадочного и недоверчивого человека, который открывает дверь двум молодым женщинам-миссионеркам, желающим обратить его в свою веру.
По мере того как они проводят все больше времени в доме мистера Рида, они начинают понимать, что быстро выбиваются из сил, и вынуждены покинуть его дом, выбрав одну из двух дверей, через которые можно выйти из дома.
Мормонская церковь выразила возмущение, опубликовав заявление, что фильм «поощряет насилие над женщинами из‑за их веры».
«Как и многие голливудские постановки, этот фильм является художественным произведением и не основан на реальных событиях. В нем показано графически жестокое обращение с женщинами, в том числе с верующими людьми и теми, кто оказывает волонтерскую помощь своим общинам. Любое повествование, которое поощряет насилие в отношении женщин из‑за их веры или подрывает вклад волонтеров, противоречит безопасности и благополучию наших сообществ», — говорится в обращении.