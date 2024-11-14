Мормоны заявили, что фильм «Еретик» пропагандирует насилие в отношении женщин из‑за их веры

Мормоны раскритиковали фильм ужасов A24 «Еретик» с Хью Грантом в главной роли. Об этом пишет The Guardian.

В фильме актер играет роль мистера Рида, загадочного и недоверчивого человека, который открывает дверь двум молодым женщинам-миссионеркам, желающим обратить его в свою веру.

По мере того как они проводят все больше времени в доме мистера Рида, они начинают понимать, что быстро выбиваются из сил, и вынуждены покинуть его дом, выбрав одну из двух дверей, через которые можно выйти из дома.

Мормонская церковь выразила возмущение, опубликовав заявление, что фильм «поощряет насилие над женщинами из‑за их веры».