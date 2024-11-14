Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» снимется в сериале HBO «Звезда Канзас-сити»

Сегодня в 12:26

Кейли Куоко, известная по сериалам «Теория большого взрыва» и «Основано на реальных событиях», возглавит актерский состав шоу «Звезда Канзас-Сити» от HBO, пишет Deadline.

Создателями и продюсерами сериала выступят Люсия Аниелло, Пол В.Даунс и Джен Статски, работавшие над «Хитростями». Deadline называет «Звезду Канзас-Сити» одним из самых громких комедийных проектов, появившихся на рынке за последнее время.