Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» снимется в сериале HBO «Звезда Канзас-сити»

Кейли Куоко, известная по сериалам «Теория большого взрыва» и «Основано на реальных событиях», возглавит актерский состав шоу «Звезда Канзас-Сити» от HBO, пишет Deadline.
Создателями и продюсерами сериала выступят Люсия Аниелло, Пол В.Даунс и Джен Статски, работавшие над «Хитростями». Deadline называет «Звезду Канзас-Сити» одним из самых громких комедийных проектов, появившихся на рынке за последнее время.
Подробности шоу пока неизвестны, но источники издания описывают его как душевную комедию. Куоко сыграет относительно знаменитую актрису, которая возвращается в родной город, чтобы работать в труппе регионального театра.