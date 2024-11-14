Лидер японских консерваторов предложил удалять женщинам матку после 30 лет

Лидер Консервативной партии Японии Наоки Хякута предложил удалять женщинам матку после 30 лет, чтобы повысить рождаемость в стране. Об этом сообщает South China Morning Post.

Из других спорных предложений политика ― запретить японкам выходить замуж после 25 лет и не разрешать им поступать в университеты с 18, чтобы они смогли сосредоточить силы на деторождении.

Высказывания Хякуты встретили жесткую критику в стране. Его назвали женоненавистником и радикалом, а его слова восприняли как призыв к насилию в отношении женщин.

«Мысль о том, что можно лишить репродуктивной способности, если к 30 годам у тебя не было ребенка, ужасает, даже как шутка. Кроме того, вы действительно думаете, что снижение рождаемости — это вина женщин? Женщины не могут забеременеть самостоятельно, и у них нет уверенности в том, что они смогут родить и воспитать детей, потому что их занятость и доход нестабильны», ― отметила актриса.

Вскоре Хякута извинился за свои слова. Политик утверждает, что его комментарии были лишь «гипотетическими идеями», и он лично не поддерживает их. Хякута, бывший в прошлом писателем, описал эти идеи как «научно-фантастическую сюжетную линию», призванную обратить вспять тенденцию к снижению рождаемости в стране.

Слова Хякуты осудила и его Консервативная партия. Ее сопредседатель Такаси Кавамура принес извинения сторонникам партии и японскому народу.

Наоки Хякута основал Консервативную партию Японии в ответ на одобрение парламентом закона о содействии пониманию ЛГБТ*-сообщества, который он не поддерживает. На недавних выборах партия получила три места из 465 в нижней палате парламента.