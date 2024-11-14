99-летняя британка решила набить третью татуировку, несмотря на протест дочери

Прабабушка из Кенилворта, ставшая самой пожилой татуированной женщиной в Великобритании, решила сделать третью татуировку в возрасте 99 лет. Об этом рассказало местное издание Warwickshire World.

Первое тату Хильда Уэст наколола в 94 года. Она нанесла на запястье инициалы своего покойного мужа Эрнеста и сына Дэвида. С тех пор она добавила трехдюймовую бабочку на плечо также в память о муже и теперь планирует сделать еще одну в честь своего 100-летия в феврале следующего года.

Хильда, у которой восемь правнуков, обратилась в тату-салон рядом с домом престарелых, где она живет. Свою третью татуировку она держала в строгом секрете от родных, чтобы они не попытались остановить ее.

«После того как я сделала первую татуировку, я сразу же поняла, что хочу вторую. Я решила набить бабочку в память о своем муже. Мне всегда нравились бабочки, и я была очень довольна своей первой татуировкой, так что я подумала, почему бы и нет?» — рассказала госслужащая на пенсии.

© Joseph Walshe/SWNS

«Это было совсем не больно, и теперь я хочу сделать еще одну, чтобы отметить 100-летие, — думаю, на этот раз я сделаю павлина. Я всегда хотела сделать татуировку и подумала, что было бы очень здорово, если бы рядом с нашими сыновьями были инициалы Эрнеста. Мы были женаты 70 лет, и я очень любила его», — поделилась Хильда.

По словам женщины, ее дочь была против татуировки, поэтому она сделала ее, когда та уехала. «Ее реакция была такой: „Они заставили тебя это сделать?“ Нет, не заставили. Это была моя идея», — прокомментировала 99-летняя британка. Она отметила, что записаться к татуировщику ей помогли сотрудники дома престарелых.