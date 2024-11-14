Иноагенты не смогут получить гонорары из РФ, пока им не отменят этот статус

Вчера / 23:57
Леди Гага снимется во втором сезоне «Уэнсдэй»
Сегодня / 11:18
В Турции нашли кувшин с более 1000 древних монет при подготовке могилы
Сегодня / 10:01
Две трети россиян не стали тем, кем мечтали в детстве
Сегодня / 09:46
В Испании объявили эвакуацию из‑за новой угрозы наводнения
Сегодня / 09:17
В Женеве продали загадочное ожерелье времен Французской революции
Сегодня / 08:53
Сидни Суини назвала неправдой слова о взаимной поддержке женщин в Голливуде
Сегодня / 08:24
HBO поделился трейлером документалки о яхт-роке c Маком ДеМарко и Фредом Армисеном
Сегодня / 02:18
Вышел трейлер документального сериала Мартина Скорсезе, посвященного Жанне д’Арк и другим святым
Сегодня / 01:22
Вупи Голдберг призналась, что финансово зависит от работы на телевидении
Сегодня / 00:32
Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу из‑за «нарушений пожарной безопасности»
Вчера / 23:20
В Антарктиде впервые обнаружили янтарь
Вчера / 23:13
«Боже, даруй мне спокойствие»: Джейми Ли Кертис уходит из X
Вчера / 22:24
Рами Малек мстит за жену в первом трейлере детектива «Любитель»
Вчера / 22:22
Пошутившая о карельском языке актриса уволится из Театра драмы Республики Карелия
Вчера / 21:38
Умер британский актер Тимоти Уэст, известный по фильмам «Жанна д’Арк» и «Айрис»
Вчера / 21:32
В США полицейского приговорили к 4 месяцам за сексуализированное насилие над тремя детьми
Вчера / 21:31
На Airbnb появилась возможность арендовать Колизей
Вчера / 20:14
Художник Такаси Мураками запустил собственный бренд обуви. Он будет продавать тапочки
Вчера / 20:05
Бывшая учительница стала богатейшей женщиной-ютубером Индии
Вчера / 19:25
В Индии женщина случайно проглотила зубную щетку, когда чистила язык
Вчера / 19:19
Рейчел Зеглер в новом трейлере хоррора-комедии «Миллениум» от A24
Вчера / 18:44
Марго Робби слушала музыку из «Титаника», чтобы расплакаться на съемках «Волка с Уолл-стрит»
Вчера / 18:41
Бьорк представит звуковую инсталляцию в Центре Помпиду в Париже
Вчера / 18:32
Вышел трейлер мультсериала «Секретный уровень» от авторов «Любовь. Смерть. Роботы»
Вчера / 18:11
Hulu показал трейлер комедии «Щелкунчики» c Беном Стиллером
Вчера / 18:08
У усыпленной белки Пинат из США не оказалось бешенства
Вчера / 17:53
«Мосфильм» передал армии 50 танков, БМП и тягачей
Вчера / 17:40
Исследование: переутомление на работе может привести к потере контроля над эмоциями
Вчера / 17:34
В Москве девочки похитили кота из зоомагазина. Зоозащитники предполагают, что воры — квадроберы
Вчера / 16:57
The Guardian перестала публиковать материалы в X, назвав соцсеть Маска токсичной
Вчера / 16:17
В Москве ресторанам разрешили оставлять всесезонные веранды
Вчера / 16:16
Около 30 российских авиакомпаний оказались под угрозой банкротства
Вчера / 15:33
Мама актера Арми Хаммера подарила ему на день рождения вазэктомию
Вчера / 15:27
В Steam вышел симулятор обнимания березы
Вчера / 14:57
Умер легендарный джазовый барабанщик Рой Хейнс

Иноагенты не смогут получить гонорары из РФ, пока им не отменят этот статус

Сегодня в 10:51
Фото: Агентство «Москва»

Законопроект о «деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием», предусматривает, что люди, объявленные иноагентами, смогут получить заработанные в России деньги только после снятия этого статуса. Об этом написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, соответствующий законопроект внесут в ГД 14 ноября. Согласно нему, любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным. Если люди, объявленные иноагентами, которые не смогут открыть его самостоятельно, это должны будут сделать те, кто перечисляет им гонорары.

Распоряжаться деньгами со спецсчета иноагенты смогут лишь после того, как их лишат иноагентского статуса. При этом средства со спецсчета по решению суда могут зачислить в бюджет.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется на следующей неделе. Ко второму чтению проекта депутаты планируют подготовить дополнительные меры, согласно которым деньги на спецсчет будут зачисляться также с продажи движимого и недвижимого имущества иноагентов, сдачи его в аренду и других доходов.

Ранее Володин говорил, что парламент прорабатывает меры, чтобы лишить доходов релокантов, которые «негативно высказываются по отношению к России». Им тоже хотят запретить получать деньги от движимого и недвижимого имущества в России, но законопроекта на этот счет пока нет.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами