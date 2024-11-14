Иноагенты не смогут получить гонорары из РФ, пока им не отменят этот статус

Законопроект о «деятельности лиц, находящихся под иностранным влиянием», предусматривает, что люди, объявленные иноагентами, смогут получить заработанные в России деньги только после снятия этого статуса. Об этом написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, соответствующий законопроект внесут в ГД 14 ноября. Согласно нему, любые доходы от творческой деятельности иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным. Если люди, объявленные иноагентами, которые не смогут открыть его самостоятельно, это должны будут сделать те, кто перечисляет им гонорары.

Распоряжаться деньгами со спецсчета иноагенты смогут лишь после того, как их лишат иноагентского статуса. При этом средства со спецсчета по решению суда могут зачислить в бюджет.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется на следующей неделе. Ко второму чтению проекта депутаты планируют подготовить дополнительные меры, согласно которым деньги на спецсчет будут зачисляться также с продажи движимого и недвижимого имущества иноагентов, сдачи его в аренду и других доходов.