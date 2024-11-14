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В Турции нашли кувшин с более 1000 древних монет при подготовке могилы

Сегодня в 11:18
Фото: Annie Spratt/Unsplash

Жители турецкой деревни Тарсус наткнулись на древний керамический кувшин, пока раскапывали могилу для похорон. Об этом сообщило издание Daily Express.

Сосуд был набит внушительным количеством древних серебряных монет. Осознав значимость находки, жители деревни сообщили об этом властям. Прибывшая полиция оцепила территорию и связалась с дирекцией музея.

Его сотрудники извлекли монеты — их оказалось 1100 штук. Теперь эксперты намерены тщательно изучить монеты, чтобы определить их возраст, происхождение и наличие каких‑либо символов, которые могут пролить свет на прошлое региона. Дирекция музея планирует провести полный анализ, чтобы выявить историческую ценность монет и их связь с древней торговлей, местными правителями или экономической деятельностью.

После того как кувшин и монеты убрали с территории кладбища, похороны 26-летнего Нури Каваса, трагически погибшего в дорожно-транспортном происшествии, продолжились.

В августе в древнем городе Петра, где проходили съемки фильма «Индиана Джонс и последний Крестовый поход», среди других артефактов обнаружили чашу, напоминающую Святой Грааль.

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