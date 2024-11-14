Две трети россиян не стали тем, кем мечтали в детстве

Большинство россиян (69,7%) не работают по профессии, о которой мечтали в детстве, а более 60% хотя бы раз разочаровывались в ней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HR-холдинга Ventra, который опросил 1262 работающих россиянин старше 18 лет из городов-миллионников.

Каждый второй респондент (53,6%) разочаровывался своей нынешней профессии, а каждый десятый хочет сменить сферу деятельности.

Почти половина респондентов ощущают полную стабильность в работе. В то же время треть опрошенных признались, что раньше чувствовали себя стабильнее в профессиональном плане.

Более 40% россиян затрудняются ответить на вопрос о востребованности их профессии в перспективе 5 лет. Около 23% уверены, что им всегда найдется работа, примерно столько же (22%) считают, что работу будет найти труднее из‑за роста конкуренции в их сфере.

У большинства опрошенных есть друзья на работе. Реже заводят друзей те, кто работает в гибридном формате. Чаще всего россияне общаются с коллегами лишь по рабочим вопросам, но почти треть дружат и вне работы.