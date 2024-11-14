В Испании объявили эвакуацию из‑за новой угрозы наводнения

Вчера / 23:57
Леди Гага снимется во втором сезоне «Уэнсдэй»
Сегодня / 11:18
В Турции нашли кувшин с более 1000 древних монет при подготовке могилы
Сегодня / 10:51
Иноагенты не смогут получить гонорары из РФ, пока им не отменят этот статус
Сегодня / 10:01
Две трети россиян не стали тем, кем мечтали в детстве
Сегодня / 09:17
В Женеве продали загадочное ожерелье времен Французской революции
Сегодня / 08:53
Сидни Суини назвала неправдой слова о взаимной поддержке женщин в Голливуде
Сегодня / 08:24
HBO поделился трейлером документалки о яхт-роке c Маком ДеМарко и Фредом Армисеном
Сегодня / 02:18
Вышел трейлер документального сериала Мартина Скорсезе, посвященного Жанне д’Арк и другим святым
Сегодня / 01:22
Вупи Голдберг призналась, что финансово зависит от работы на телевидении
Сегодня / 00:32
Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу из‑за «нарушений пожарной безопасности»
Вчера / 23:20
В Антарктиде впервые обнаружили янтарь
Вчера / 23:13
«Боже, даруй мне спокойствие»: Джейми Ли Кертис уходит из X
Вчера / 22:24
Рами Малек мстит за жену в первом трейлере детектива «Любитель»
Вчера / 22:22
Пошутившая о карельском языке актриса уволится из Театра драмы Республики Карелия
Вчера / 21:38
Умер британский актер Тимоти Уэст, известный по фильмам «Жанна д’Арк» и «Айрис»
Вчера / 21:32
В США полицейского приговорили к 4 месяцам за сексуализированное насилие над тремя детьми
Вчера / 21:31
На Airbnb появилась возможность арендовать Колизей
Вчера / 20:14
Художник Такаси Мураками запустил собственный бренд обуви. Он будет продавать тапочки
Вчера / 20:05
Бывшая учительница стала богатейшей женщиной-ютубером Индии
Вчера / 19:25
В Индии женщина случайно проглотила зубную щетку, когда чистила язык
Вчера / 19:19
Рейчел Зеглер в новом трейлере хоррора-комедии «Миллениум» от A24
Вчера / 18:44
Марго Робби слушала музыку из «Титаника», чтобы расплакаться на съемках «Волка с Уолл-стрит»
Вчера / 18:41
Бьорк представит звуковую инсталляцию в Центре Помпиду в Париже
Вчера / 18:32
Вышел трейлер мультсериала «Секретный уровень» от авторов «Любовь. Смерть. Роботы»
Вчера / 18:11
Hulu показал трейлер комедии «Щелкунчики» c Беном Стиллером
Вчера / 18:08
У усыпленной белки Пинат из США не оказалось бешенства
Вчера / 17:53
«Мосфильм» передал армии 50 танков, БМП и тягачей
Вчера / 17:40
Исследование: переутомление на работе может привести к потере контроля над эмоциями
Вчера / 17:34
В Москве девочки похитили кота из зоомагазина. Зоозащитники предполагают, что воры — квадроберы
Вчера / 16:57
The Guardian перестала публиковать материалы в X, назвав соцсеть Маска токсичной
Вчера / 16:17
В Москве ресторанам разрешили оставлять всесезонные веранды
Вчера / 16:16
Около 30 российских авиакомпаний оказались под угрозой банкротства
Вчера / 15:33
Мама актера Арми Хаммера подарила ему на день рождения вазэктомию
Вчера / 15:27
В Steam вышел симулятор обнимания березы
Вчера / 14:57
Умер легендарный джазовый барабанщик Рой Хейнс

В Испании объявили эвакуацию из‑за новой угрозы наводнения

Сегодня в 09:46
Фото: Juan Carlos Toro/Getty Images

Власти восточной и южной Испании закрыли школы и начали эвакуацию некоторых жителей из‑за продолжающихся проливных дождей, пишет The Guardian.

Две недели назад на страну обрушилось катастрофическое наводнение, в результате которого погибло не менее 215 человек.

Государственное метеорологическое агентство Aemet объявило янтарную тревогу на большей части восточной и южной Испании и выпустило предупреждение самого высокого уровня для провинций Таррагона в Каталонии и Малага в Андалусии.

Правительство Андалусии закрыло школы в провинциях Малага и Гранада, а 3 000 человек были эвакуированы из районов вблизи реки Гвадальхорс, которая протекает через провинцию Малага. Высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Малагой и Валенсией было приостановлено в среду днем, по крайней мере, до полудня в четверг.

Аэропорт Малаги отменил один рейс и перенаправил пять других, написал оператор Aena в соцсети X, а местное метро было закрыто.

Власти Каталонии призвали население соблюдать «максимальную осторожность», а региональное правительство Валенсии, подвергшееся критике за действия в связи со стихийным бедствием, рекомендовало советам пострадавших районов закрыть школы и перевести работников на удаленку.

Вечером в среду Aemet повысил уровень опасности в провинции Валенсия с оранжевого до красного. «Опасность чрезвычайная. Избегайте передвижения, так как реки могут разлиться. Будьте очень осторожны!», — заявили в организации. Там предупредили, что в течение четырех-пяти часов в этом районе может выпасть 180 литров воды на квадратный метр.

Хотя нынешний шторм, как ожидается, не будет таким мощным, как предыдущий, последствия ливней могут быть серьезными из‑за огромного количества грязи на земле и нарушенного состояния канализационной системы.

Почти 20 тыс. военнослужащих и полицейских все еще участвуют в очистительных работах в Валенсии, которая больше всего пострадала от наводнения две недели назад.

Подробности по теме
Короля и королеву Испании забросали грязью в Валенсии, сильно пострадавшей от наводнения
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами