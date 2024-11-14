В Испании объявили эвакуацию из‑за новой угрозы наводнения

Власти восточной и южной Испании закрыли школы и начали эвакуацию некоторых жителей из‑за продолжающихся проливных дождей, пишет The Guardian.

Две недели назад на страну обрушилось катастрофическое наводнение, в результате которого погибло не менее 215 человек.

Государственное метеорологическое агентство Aemet объявило янтарную тревогу на большей части восточной и южной Испании и выпустило предупреждение самого высокого уровня для провинций Таррагона в Каталонии и Малага в Андалусии.

Правительство Андалусии закрыло школы в провинциях Малага и Гранада, а 3 000 человек были эвакуированы из районов вблизи реки Гвадальхорс, которая протекает через провинцию Малага. Высокоскоростное железнодорожное сообщение между Мадридом и Малагой и Валенсией было приостановлено в среду днем, по крайней мере, до полудня в четверг.

Аэропорт Малаги отменил один рейс и перенаправил пять других, написал оператор Aena в соцсети X, а местное метро было закрыто.

Власти Каталонии призвали население соблюдать «максимальную осторожность», а региональное правительство Валенсии, подвергшееся критике за действия в связи со стихийным бедствием, рекомендовало советам пострадавших районов закрыть школы и перевести работников на удаленку.

Вечером в среду Aemet повысил уровень опасности в провинции Валенсия с оранжевого до красного. «Опасность чрезвычайная. Избегайте передвижения, так как реки могут разлиться. Будьте очень осторожны!», — заявили в организации. Там предупредили, что в течение четырех-пяти часов в этом районе может выпасть 180 литров воды на квадратный метр.

Хотя нынешний шторм, как ожидается, не будет таким мощным, как предыдущий, последствия ливней могут быть серьезными из‑за огромного количества грязи на земле и нарушенного состояния канализационной системы.