В Женеве продали загадочное ожерелье времен Французской революции

Загадочное ожерелье с бриллиантами, которое, возможно, связано со скандалом, способствовавшим падению Марии-Антуанетты, продали за 4,8 млн долларов на аукционе в Женеве, пишет The Guardian.

Украшение XVIII века, включающее около 300 каратов бриллиантов, оценили на аукционе Sotheby’s Royal and Noble Jewels в 1,8-2,8 млн долларов. Но после энергичных торгов лот ушел с молотка за 4 млн, а окончательная цена после уплаты налогов и комиссионных составила 4,81 млн долларов. Неизвестная покупательница сделала ставку по телефону.

«Очевидно, что на рынке существует ниша для исторических драгоценностей со мифическим происхождением… Люди покупают не только сам предмет, но и всю историю, которая к нему прилагается», — сказал Андрес Уайт-Корреаль, председатель ювелирного отдела Sotheby’s.

Считается, что некоторые из бриллиантов, украшающих изделие, происходят от драгоценного камня, оказавшегося в центре «Аферы с бриллиантовым ожерельем» — скандала 1780-х годов, который еще больше подмочил репутацию последней королевы Франции Марии-Антуанетты и усилил поддержку грядущей Французской революции.

Аукционный дом сообщил, что ожерелье, состоящее из трех рядов бриллиантов и украшенное бриллиантовой кисточкой на каждом конце, «чудом сохранилось» из азиатской частной коллекции, чтобы впервые за 50 лет появиться на публике.

«Эта впечатляющая антикварная драгоценность — невероятное свидетельство истории», — говорится в заявлении дома. Охарактеризовав изделие георгианской эпохи как «редкое и очень важное», в Sotheby’s добавили, что оно, вероятно, было создано в десятилетие, предшествовавшее Французской революции.