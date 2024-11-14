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Сидни Суини назвала неправдой слова о взаимной поддержке женщин в Голливуде

Сегодня в 08:53
Фото: HBO

В новом интервью Vanity Fair Сидни Суини прокомментировала конфликт с продюсеркой Кэрол Баум, которая обрушилась на актрису с критикой в начале этого года.

«Очень неприятно видеть, как женщины опускают других женщин. Особенно если это те, кто добился успеха и дискредитирует молодые таланты, которые работают не покладая рук», — сказала Суини.

«Вся эта индустрия только и говорит о том, что «женщины поддерживают других женщин». Ничего подобного не происходит. Все это фальшивка и прикрытие для всего остального дерьма, которое они говорят за спиной у всех», — добавила актриса.

«Есть так много исследований и различных мнений о причинах этого», — продолжила она она. — Я читала, что нас всю жизнь воспитывали верить, что только одна женщина может быть на вершине. Есть только одна женщина, которая может добиться мужчины. Есть одна женщина, которая может быть, не знаю, кем угодно. И тогда всем остальным кажется, что они должны бороться друг с другом или сместить эту единственную женщину, вместо того чтобы сказать: «Давайте все поднимем друг друга». Я все еще пытаюсь понять это. Я просто стараюсь изо всех сил. Почему на меня нападают?»

Баум, опытная голливудская продюсерка, работавшая над фильмами «Связанные насмерть», «Отец невесты» и «Баффи — истребительница вампиров», сделала пренебрежительные замечания в адрес Суини во время дискуссии с кинокритиком New York Times Джанет Маслин.

«Есть актриса, которая всем нравится — Сидни Суини. Я не понимаю, за что ее любят. Я посмотрела фильм с ней [«Кто угодно, но не ты»] в самолете. Это было невозможно смотреть. Мне жаль людей которым нравится эта романтическая комедия, где главные персонажи друг друга ненавидят», — сказала продюсерка.

«Я обратилась к своим ученикам: «Объясните мне, за что ее любят. Она некрасивая и не умеет играть. Почему она так популярна?» И никто не смог ответить», — добавила она.

Представители 26-летней актрисы опубликовали ответное заявление в Variety, назвав поведение Баум грустным и постыдным.

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