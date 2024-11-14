HBO поделился трейлером документалки о яхт-роке c Маком ДеМарко и Фредом Армисеном

HBO готовит к выпуску новый документальный фильм из серии Music Box. Картина «Yacht Rock: A Dockumentary» выйдет 29 ноября, а ее трейлер уже доступен в сети.

Картина расскажет о становлении софт-рока в 1970-х годах, его неожиданном возвращении в последнее десятилетие и о ключевых исполнителях жанра — Майкле Макдональде, Стилли Дэне, Кенни Логгинсе, Toto и Кристофере Кроссе.

«Yacht Rock: A Dockumentary» снял Гаррет Прайс, который работал над лентами «Вудсток 99: Мир, любовь и ярость», «Дейзи Джонс и The Six» и «С любовью, Антоша». Продюсерами фильма выступили Гэррет, Адам Гиббс и Мэдисон Кросс, а исполнительными продюсерами — Джоди Герсон, Марк Чимино и Билл Симмонс.