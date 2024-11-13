Вышел трейлер документального сериала Мартина Скорсезе, посвященного Жанне Д’Арк и другим святым

На ютуб-канале Fox Nation опубликовали трейлер документального сериала «Мартин Скорсезе представляет: Святые», посвященного жизнеописанию святых. Он выйдет на одноименном телеканале 17 ноября.

Проект расскажет о Иоанне Крестителе, Марии Магдалене, Святом Себастьяне, Моисее Мурине, Томасе Беккете, Франциске Ассизском, Жанне Д’Арк и Максимилиану Кольбе. Эпизоды будут выпускать еженедельно до 8 декабря.

Затем шоу уйдет на перерыв. Финальные четыре эпизода покажут в апреле 2025 года. Сериал расскажет о ярких страницах в истории христианства в историях о «восьми мужчинах и женщинах, которые рисковали всем, чтобы воплотить в себе самую благородную и сложную черту человека — веру».

Скорсезе выступил ведущим, рассказчиком и исполнительным продюсером проекта. Он признался, что большую часть жизни размышлял о словах и поступках святых, «представляя себе миры, в которых они жили, выбор, с которым сталкивались, примеры, которые они подавали».

Ранее режиссер заявлял что над сериалом работают «многие надежные и талантливые коллеги». Центральной фигурой среди них стал режиссер Элизабет Хомко, снявшая в 2018 году драму «Что у них было» с Хилари Суонк. Также над проектом работал сценарист Кент Джонс.

В сентябре стало известно, что Скорсезе отложил съемки фильмов про Иисуса Христа и Фрэнка Синатру. При этом кинематографист пообещал, что не уйдет из кино.