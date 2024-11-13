Вупи Голдберг призналась, что финансово зависит от работы на телевидении

Американская актриса Вупи Голдберг, известная по фильмам «Привидение» и «Действуй, сестра», призналась, что не может перестать работать на телевизионном ток-шоу The View. Об этом написал Independent.

Голдберг рассказала, что зависит финансово от телепроекта, который ведет с 2007 года. Она подчеркнула, что не занималась бы этим в течение стольких лет, если бы у нее «были все деньги мира».

Такое признание актриса сделала во время одного из эфиров, в котором вместе с политиком Александрой Окасио-Кортес обсуждала президентские выборы. В шоу было сделано предположение, что американцы голосовали за Дональда Трампа в надежде, что он улучшит жизнь рабочего класса.

Голдберг отметила, что и сама принадлежит к этому классу. «Я зарабатываю себе на жизнь. <…> Моему ребенку нужно кормить семью. Моей правнучке нужно кормить семью. Я знаю, как это трудно», — сказала лауреатка «Оскара».