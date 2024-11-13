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Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу из‑за «нарушений пожарной безопасности»

Сегодня в 00:32
Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил работу с 14 ноября из‑за «нарушений пожарной безопасности». Об этом сообщили на сайте институции.

Сотрудники музея рассказали, что специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли проблемы в ходе осмотра здания. Они должны быть устранены, отметили в сообщении.

Когда музей возобновит работу, неизвестно. В департаменте культуры столицы заявили, что работы по обеспечению пожарной безопасности уже начали.

«После исправления нарушений и получения необходимых разрешений обновленный музей снова сможет принять посетителей», — заверили в Депкульте.

В ведомстве также пояснили, что «особые требования по пожарной безопасности <…> накладывает нахождение на территории музея вентиляционной камеры Московского метрополитена», поскольку пожар и дым могут повлиять на работоспособность систему вентиляции метро.

Музей истории ГУЛАГа появился в 2001 году по инициативе историка Антона Антонова-Овсеенко, который провел в советских тюрьмах и лагерях 13 лет. Его мать была арестована в 1929 году и покончила с собой в 1936-м, отца расстреляли в 1938-м.

Антонов-Овсеенко собрал в музее документы, связанные с ГУЛАГом, а также личные вещи и письма бывших заключенных. Экспозиция рассказывает о создании системы лагерей в 1918 году и его истории вплоть до окончания террора в 1956-м.

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